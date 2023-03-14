Оккупанты ночью обстреляли Авдеевку, ракеты попали на территорию предприятий и в жилой квартал – ОВА

"На донецком направлении ночью произошел авиаракетный удар по Авдеевке: три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна – в жилой квартал", – сообщил он.
Также утром оккупанты нанесли еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному Очеретинской общины. Подробностей Кириленко не сообщил.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.