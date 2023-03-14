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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Авдеевку, ракеты попали на территорию предприятий и в жилой квартал – ОВА

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Кириленко рассказал о ночном обстреле Авдеевки
Кириленко рассказал о ночном обстреле Авдеевки
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 14 марта.

"На донецком направлении ночью произошел авиаракетный удар по Авдеевке: три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна – в жилой квартал", – сообщил он.

Также утром оккупанты нанесли еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному Очеретинской общины. Подробностей Кириленко не сообщил.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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