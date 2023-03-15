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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Донецкой области один погибший гражданский и 16 раненых, разрушены десятки домов – ОВА

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Россияне ударили ракетами по Краматорску, продолжили обстрелы из артиллерии по другим городам и селам
Россияне ударили ракетами по Краматорску, продолжили обстрелы из артиллерии по другим городам и селам
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску Донецкой области 14 марта один мирный житель погиб, девять ранены. Об этом сообщил утром 15 марта глава ОВА Павел Кириленко в сводке о ситуации в регионе.

Также, по его данным, ранен человек и повреждены три дома в Пречистовке, под обстрелами остаются Угледар и Новоукраинка.

Ночью в Курахово повреждены восемь многоэтажек, восемь частных домов и трансформаторная подстанция. В Дачном повреждены здания сельхозпредприятия. Зафиксированы артобстрелы Марьинки, Красногоровки, Победы и Зоряного. В Галицыновке повреждена школа.

Под огнем были окрестности Часовоярской и Торецкой общин. В Константиновке ранены два человека, повреждены восемь домов; еще один дом поврежден в Александро-Шультино. В Соледарской общине интенсивные обстрелы продолжались в Орехово-Васильевке, Миньковке и Васюковке.

Ранен один человек и поврежден один дом в селе Колодези. В течение дня были многочисленные обстрелы Серебрянки – без жертв.

Всего за сутки от российских обстрелов в области, по данным Кириленко, погиб один мирный житель, ранены еще 16. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Донецкая область, Краматорск, Константиновка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Павел Кириленко
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