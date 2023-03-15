За сутки в Донецкой области один погибший гражданский и 16 раненых, разрушены десятки домов – ОВА

Россияне ударили ракетами по Краматорску, продолжили обстрелы из артиллерии по другим городам и селам Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Также, по его данным, ранен человек и повреждены три дома в Пречистовке, под обстрелами остаются Угледар и Новоукраинка.

Ночью в Курахово повреждены восемь многоэтажек, восемь частных домов и трансформаторная подстанция. В Дачном повреждены здания сельхозпредприятия. Зафиксированы артобстрелы Марьинки, Красногоровки, Победы и Зоряного. В Галицыновке повреждена школа.

Под огнем были окрестности Часовоярской и Торецкой общин. В Константиновке ранены два человека, повреждены восемь домов; еще один дом поврежден в Александро-Шультино. В Соледарской общине интенсивные обстрелы продолжались в Орехово-Васильевке, Миньковке и Васюковке.

Ранен один человек и поврежден один дом в селе Колодези. В течение дня были многочисленные обстрелы Серебрянки – без жертв.

Всего за сутки от российских обстрелов в области, по данным Кириленко, погиб один мирный житель, ранены еще 16.