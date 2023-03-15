За сутки в Донецкой области один погибший гражданский и 16 раненых, разрушены десятки домов – ОВА

Также, по его данным, ранен человек и повреждены три дома в Пречистовке, под обстрелами остаются Угледар и Новоукраинка.
Ночью в Курахово повреждены восемь многоэтажек, восемь частных домов и трансформаторная подстанция. В Дачном повреждены здания сельхозпредприятия. Зафиксированы артобстрелы Марьинки, Красногоровки, Победы и Зоряного. В Галицыновке повреждена школа.
Под огнем были окрестности Часовоярской и Торецкой общин. В Константиновке ранены два человека, повреждены восемь домов; еще один дом поврежден в Александро-Шультино. В Соледарской общине интенсивные обстрелы продолжались в Орехово-Васильевке, Миньковке и Васюковке.
Ранен один человек и поврежден один дом в селе Колодези. В течение дня были многочисленные обстрелы Серебрянки – без жертв.
Всего за сутки от российских обстрелов в области, по данным Кириленко, погиб один мирный житель, ранены еще 16.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.