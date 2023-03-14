"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением". Зеленский сообщил об одном погибшем в результате ракетного удара по Краматорску

"Краматорск. Российская ракета попала в центр города. Повреждены шесть многоэтажек. По меньшей мере трое пострадавших, один человек погиб. Мои соболезнования родным", – написал глава государства.
Он отметил, что спасательные работы продолжаются.
"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", – подчеркнул Зеленский.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.