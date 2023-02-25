Оккупанты обстреляли Краматорск. Разрушена амбулатория, есть раненый – ОВА

"По меньшей мере один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию", – написал он.

Кириленко отметил, что подробности атаки и масштабы разрушений пока устанавливаются. Пострадавшего доставили в больницу.