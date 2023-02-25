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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Краматорск. Разрушена амбулатория, есть раненый – ОВА

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Кириленко сообщил об одном пострадавшем
Кириленко сообщил об одном пострадавшем
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты 25 февраля обстреляли Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"По меньшей мере один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию", – написал он.

Кириленко отметил, что подробности атаки и масштабы разрушений пока устанавливаются. Пострадавшего доставили в больницу.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/585673879848872/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 24 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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