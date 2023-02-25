Оккупанты обстреляли Краматорск. Разрушена амбулатория, есть раненый – ОВА

"По меньшей мере один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию", – написал он.
Кириленко отметил, что подробности атаки и масштабы разрушений пока устанавливаются. Пострадавшего доставили в больницу.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 24 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.