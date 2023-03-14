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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вечером обстреляли из артиллерии Курахово, повреждены восемь многоэтажек и трансформаторная подстанция – Донецкая ОВА

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Из-за обстрела оккупантов более 1 тыс. абонентов в Курахово остались без света, отметили в Донецкой ОВА
Из-за обстрела оккупантов более 1 тыс. абонентов в Курахово остались без света, отметили в Донецкой ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 14 марта из артиллерии в очередной раз обстреляли Курахово Донецкой области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела "город частично остается без электричества".

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером – по предварительной информации, обошлось без жертв. Но повреждены восемь многоэтажек и трансформаторная подстанция – более 1 тыс. абонентов остались без света", – написал руководитель Донецкой ОВА.

По словам Кириленко, электроснабжение в Курахово будет восстановлено, "как только разрешит ситуация безопасности".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02YWdvrU4EdwCJ9CGexC5thXP5r2vhszYs3PPpZvtf6m8jVEei5j87HvkEL6XezY8el

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, электричество, Донецкая ОГА, электроснабжение, артиллерия, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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