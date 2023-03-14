Россияне вечером обстреляли из артиллерии Курахово, повреждены восемь многоэтажек и трансформаторная подстанция – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
По его словам, в результате обстрела "город частично остается без электричества".
"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером – по предварительной информации, обошлось без жертв. Но повреждены восемь многоэтажек и трансформаторная подстанция – более 1 тыс. абонентов остались без света", – написал руководитель Донецкой ОВА.
По словам Кириленко, электроснабжение в Курахово будет восстановлено, "как только разрешит ситуация безопасности".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.