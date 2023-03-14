Россияне вечером обстреляли из артиллерии Курахово, повреждены восемь многоэтажек и трансформаторная подстанция – Донецкая ОВА

Из-за обстрела оккупантов более 1 тыс. абонентов в Курахово остались без света, отметили в Донецкой ОВА Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела "город частично остается без электричества".

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером – по предварительной информации, обошлось без жертв. Но повреждены восемь многоэтажек и трансформаторная подстанция – более 1 тыс. абонентов остались без света", – написал руководитель Донецкой ОВА.

По словам Кириленко, электроснабжение в Курахово будет восстановлено, "как только разрешит ситуация безопасности".