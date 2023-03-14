Ракетный удар РФ по Краматорску. В мэрии сообщили уже о девяти раненых, один человек погиб

Российские оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска утром 14 марта, сообщали в Донецкой ОВА Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пять жителей – на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались", – рассказал Гончаренко.

Оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска утром, сообщали в Донецкой ОВА.

По данным полиции, россияне нанесли удар по жилому сектору крылатой ракетой Х-58, она сдетонировала в воздухе возле трехэтажного дома. В результате взрыва погиб 60-летний мирный житель. Повреждены не менее девяти многоквартирных домов, детский сад, отделение банка, пять автомобилей.