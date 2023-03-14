Ракетный удар РФ по Краматорску. В мэрии сообщили уже о девяти раненых, один человек погиб

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил мэр города Александр Гончаренко.
"Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пять жителей – на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались", – рассказал Гончаренко.
Оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска утром, сообщали в Донецкой ОВА.
По данным полиции, россияне нанесли удар по жилому сектору крылатой ракетой Х-58, она сдетонировала в воздухе возле трехэтажного дома. В результате взрыва погиб 60-летний мирный житель. Повреждены не менее девяти многоквартирных домов, детский сад, отделение банка, пять автомобилей.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.