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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар РФ по Краматорску. В мэрии сообщили уже о девяти раненых, один человек погиб

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Российские оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска утром 14 марта, сообщали в Донецкой ОВА
Российские оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска утром 14 марта, сообщали в Донецкой ОВА
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Количество раненых в результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску Донецкой области 14 марта возросло до девяти.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пять жителей – на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались", – рассказал Гончаренко.

Оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска утром, сообщали в Донецкой ОВА.

По данным полиции, россияне нанесли удар по жилому сектору крылатой ракетой Х-58, она сдетонировала в воздухе возле трехэтажного дома. В результате взрыва погиб 60-летний мирный житель. Повреждены не менее девяти многоквартирных домов, детский сад, отделение банка, пять автомобилей.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, раненые, больница, госпиталь, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ракета, Александр Гончаренко, мэр, российские оккупанты
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