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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число раненных в результате обстрела Краматорска возросло до семи человек, одна женщина в тяжелом состоянии – Нацполиция

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На месте продолжает работать следственно-оперативная группа
На месте продолжает работать следственно-оперативная группа
Фото: npu.gov.ua

Количество раненных в результате ракетного обстрела Краматорска Донецкой области 14 марта возросло до семи человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, оккупанты нанесли удар по жилому сектору крылатой ракетой Х-58. Она сдетонировала в воздухе возле трехэтажного дома.

В результате взрыва погиб 60-летний мирный житель. Повреждены не менее девяти многоквартирных домов, детский сад, отделение банка, пять автомобилей.

"Сразу были установлены четыре раненых, это две женщины в возрасте 92 и 58 лет и двое мужчин – 64 и 74 лет. В дальнейшем количество пострадавших возросло до семи. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Экстренную медицинскую помощь пострадавшим оказывали полицейские парамедики, доставляли раненых в больницу. На момент удара в доме проживало 14 человек", – сказал начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Правоохранители организовали круглосуточную охрану поврежденного дома для сохранения имущества жителей.

Военная администрация занимается расселением граждан, которые из-за атаки российских захватчиков лишились жилья.

По материалам полиции Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях открыло уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракета, уголовное производство, Нацполиция
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