Число раненных в результате обстрела Краматорска возросло до семи человек, одна женщина в тяжелом состоянии – Нацполиция

По данным правоохранителей, оккупанты нанесли удар по жилому сектору крылатой ракетой Х-58. Она сдетонировала в воздухе возле трехэтажного дома.

В результате взрыва погиб 60-летний мирный житель. Повреждены не менее девяти многоквартирных домов, детский сад, отделение банка, пять автомобилей.

"Сразу были установлены четыре раненых, это две женщины в возрасте 92 и 58 лет и двое мужчин – 64 и 74 лет. В дальнейшем количество пострадавших возросло до семи. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Экстренную медицинскую помощь пострадавшим оказывали полицейские парамедики, доставляли раненых в больницу. На момент удара в доме проживало 14 человек", – сказал начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Правоохранители организовали круглосуточную охрану поврежденного дома для сохранения имущества жителей.

Военная администрация занимается расселением граждан, которые из-за атаки российских захватчиков лишились жилья.

По материалам полиции Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях открыло уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).