В результате обстрелов погиб житель Бахмута, разрушена школа в Краматорске, повреждены дома и админздания – Донецкая ОВА

По данным главы ОВА, за сутки в Бахмуте один человек погиб и трое были ранены, также есть раненые в Угледаре и Ивановском.

"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – разрушили школу. По предварительной информации, без пострадавших", – написал Кириленко.

В Торецкой общине повреждено админздание и Дом молитвы в Нью-Йорке. Повреждены три дома в Васюковке Соледарской общины и два дома в Часовом Яру.

В Кураховской общине из "Смерчей" обстреляно Дачное – повреждено четыре двухквартирных и шесть частных домов, админздание и учреждение культуры. В Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы старой и центральной частей города – без жертв, уточнил Кириленко.

В Переездном Звановской общины повреждены и разрушены по меньшей мере 10 домов. Дома на трех улицах повреждены в Северске, еще один дом частично разрушен в Заречном Лиманской общины.