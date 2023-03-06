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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов погиб житель Бахмута, разрушена школа в Краматорске, повреждены дома и админздания – Донецкая ОВА

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Россияне продолжают бить по жилым домам и гражданской инфраструктуре
Россияне продолжают бить по жилым домам и гражданской инфраструктуре
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшую ночь в Донецкой области были разрушены частные и многоквартирные дома, повреждены учреждения культуры и админздания, есть пострадавшие. Об этом сообщил утром 6 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По данным главы ОВА, за сутки в Бахмуте один человек погиб и трое были ранены, также есть раненые в Угледаре и Ивановском. 

"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – разрушили школу. По предварительной информации, без пострадавших", – написал Кириленко.

В Торецкой общине повреждено админздание и Дом молитвы в Нью-Йорке. Повреждены три дома в Васюковке Соледарской общины и два дома в Часовом Яру.

В Кураховской общине из "Смерчей" обстреляно Дачное – повреждено четыре двухквартирных и шесть частных домов, админздание и учреждение культуры. В Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы старой и центральной частей города – без жертв, уточнил Кириленко.

В Переездном Звановской общины повреждены и разрушены по меньшей мере 10 домов. Дома на трех улицах повреждены в Северске, еще один дом частично разрушен в Заречном Лиманской общины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки в очередной раз сдвинули – на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.

Теги: Донецкая область, Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, разрушения, погибшие, Павел Кириленко, школа
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