В результате обстрелов погиб житель Бахмута, разрушена школа в Краматорске, повреждены дома и админздания – Донецкая ОВА

По данным главы ОВА, за сутки в Бахмуте один человек погиб и трое были ранены, также есть раненые в Угледаре и Ивановском.
"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – разрушили школу. По предварительной информации, без пострадавших", – написал Кириленко.
В Торецкой общине повреждено админздание и Дом молитвы в Нью-Йорке. Повреждены три дома в Васюковке Соледарской общины и два дома в Часовом Яру.
В Кураховской общине из "Смерчей" обстреляно Дачное – повреждено четыре двухквартирных и шесть частных домов, админздание и учреждение культуры. В Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы старой и центральной частей города – без жертв, уточнил Кириленко.
В Переездном Звановской общины повреждены и разрушены по меньшей мере 10 домов. Дома на трех улицах повреждены в Северске, еще один дом частично разрушен в Заречном Лиманской общины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки в очередной раз сдвинули – на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.