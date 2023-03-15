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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 14 марта ударили по Сумской области ракетами с вертолета, обстреляли из гранатометов, минометов и артиллерии

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Оккупанты продолжают атаковать Сумскую область
Оккупанты продолжают атаковать Сумскую область
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

14 марта российские оккупанты шесть раз обстреляли из разных видов вооружения три общины Сумской области: Белопольскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую. Об этом сообщили в ОВА.

"Было зафиксировано шесть вражеских обстрелов из разных видов оружия – 51 прилет/выстрел", – говорится в сообщении.

В частности, утром оккупанты с вертолета обстреляли окрестности города Середина-Буда. Зафиксировано пять прилетов. Поврежден частный жилой дом.

В течение дня по территории Белопольской общины россияне стреляли из гранатометов (до 20 выстрелов), минометов (12 прилетов) и артиллерии (семь прилетов).

Шалыгинская община была под артобстрелом из САУ – семь прилетов.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – добавили в ОВА.

Утром 15 марта в администрации сообщили, что ночью россияне также обстреляли Знобь-Новгородскую общину из ствольной артиллерии, никто не пострадал.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Сумская область, вертолет, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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