Россияне 14 марта ударили по Сумской области ракетами с вертолета, обстреляли из гранатометов, минометов и артиллерии

"Было зафиксировано шесть вражеских обстрелов из разных видов оружия – 51 прилет/выстрел", – говорится в сообщении.
В частности, утром оккупанты с вертолета обстреляли окрестности города Середина-Буда. Зафиксировано пять прилетов. Поврежден частный жилой дом.
В течение дня по территории Белопольской общины россияне стреляли из гранатометов (до 20 выстрелов), минометов (12 прилетов) и артиллерии (семь прилетов).
Шалыгинская община была под артобстрелом из САУ – семь прилетов.
"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – добавили в ОВА.
Утром 15 марта в администрации сообщили, что ночью россияне также обстреляли Знобь-Новгородскую общину из ствольной артиллерии, никто не пострадал.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.