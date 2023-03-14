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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации – ОК "Юг"

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Обломками ракет и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье
Обломками ракет и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье
Фото: Оперативне командування "Південь" / Facebook

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты – предположительно, Х-31П", – говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили ракеты над морем, но обломками и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг, сообщили в командовании. Пострадавших нет.

"Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасное", – добавили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/536213221972258

"Те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, – скорее всего, противорадарные. Ищут нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают", – написал в Telegram начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Украина, взрыв, авиация, Одесская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, детский сад, Виталий Ким
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