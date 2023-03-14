РФ нанесла ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации – ОК "Юг"

Обломками ракет и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье Фото: Оперативне командування "Південь" / Facebook

"Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты – предположительно, Х-31П", – говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили ракеты над морем, но обломками и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг, сообщили в командовании. Пострадавших нет.

"Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасное", – добавили в ОК "Юг".

"Те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, – скорее всего, противорадарные. Ищут нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают", – написал в Telegram начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.