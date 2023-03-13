Угроза ракетного удара чрезвычайно высока, РФ вывела в Черное море три носителя "Калибров" – ОК "Юг"

Россияне вывели в Черное море подлодку с "Калибрами" в дополнение к двум надводным носителям Фото: EPA

"По состоянию на 11.30 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подлодка. Общий залп – до 20 ракет", – сказано в сообщении.

До этого в ОК "Юг" информировали, что в Черное море выведены два надводных ракетоносителя оккупантов, снаряженные максимум 16 ракетами типа "Калибр".

Кроме того, по данным украинских военных, наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.

"Угроза нанесения ракетного удара очень высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", – предупредили в ОК "Юг".

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.