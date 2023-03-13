Угроза ракетного удара чрезвычайно высока, РФ вывела в Черное море три носителя "Калибров" – ОК "Юг"

"По состоянию на 11.30 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подлодка. Общий залп – до 20 ракет", – сказано в сообщении.
До этого в ОК "Юг" информировали, что в Черное море выведены два надводных ракетоносителя оккупантов, снаряженные максимум 16 ракетами типа "Калибр".
Кроме того, по данным украинских военных, наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.
"Угроза нанесения ракетного удара очень высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", – предупредили в ОК "Юг".
Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистических и крылатых ракет.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.