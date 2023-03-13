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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угроза ракетного удара чрезвычайно высока, РФ вывела в Черное море три носителя "Калибров" – ОК "Юг"

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Россияне вывели в Черное море подлодку с "Калибрами" в дополнение к двум надводным носителям
Россияне вывели в Черное море подлодку с "Калибрами" в дополнение к двум надводным носителям
Фото: EPA

В Черном море находятся носители российских крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 20 ракет, готовых к пуску, сообщило 13 марта в Facebook Оперативное командование "Юг".

"По состоянию на 11.30 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подлодка. Общий залп – до 20 ракет", – сказано в сообщении.

До этого в ОК "Юг" информировали, что в Черное море выведены два надводных ракетоносителя оккупантов, снаряженные максимум 16 ракетами типа "Калибр".

Кроме того, по данным украинских военных, наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.

"Угроза нанесения ракетного удара очень высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", – предупредили в ОК "Юг".

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0JBz9GxoV3pTBoMR6sUbyTD4yinALPLNUkhMiASeErTYcLBzUF1gZ5JwYnKTp2s52l

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистических и крылатых ракет.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, авиация, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, безопасность, ракета, крылатая ракета, российские оккупанты
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