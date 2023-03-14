Россия вывела в Черное море один носитель ракет "Калибр" – ВСУ

Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей Фото: depositphotos.com

Общий залп составляет четыре ракеты.

Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей.

В Азовском море зафиксирован один корабль оккупантов. В Средиземном море находятся семь российских кораблей, три из них с ракетами "Калибр". Общий залп – 20 ракет.