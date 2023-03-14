Россия вывела в Черное море один носитель ракет "Калибр" – ВСУ

Общий залп составляет четыре ракеты.
Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей.
В Азовском море зафиксирован один корабль оккупантов. В Средиземном море находятся семь российских кораблей, три из них с ракетами "Калибр". Общий залп – 20 ракет.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Массированные ракетные атаки России на Украину могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.