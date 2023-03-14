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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела в Черное море один носитель ракет "Калибр" – ВСУ

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Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей
Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей
Фото: depositphotos.com

В Черном море находится один российский носитель крылатых ракет "Калибр". Об этом 14 марта в Telegram сообщил пресс-центр Военно-морских сил ВСУ.

Общий залп составляет четыре ракеты.

Всего в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей.

В Азовском море зафиксирован один корабль оккупантов. В Средиземном море находятся семь российских кораблей, три из них с ракетами "Калибр". Общий залп – 20 ракет.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Массированные ракетные атаки России на Украину могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику, отметили в оперативном командовании "Юг" ВСУ 2 марта.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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