Оккупанты вывели в Черное море 13 кораблей. Среди них четыре носителя "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Азовском море дежурит один вражеский корабль; в Средиземном море находится до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", – добавили в ВМС ВСУ.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.