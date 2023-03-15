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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели в Черное море 13 кораблей. Среди них четыре носителя "Калибров" – ВМС ВСУ

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Россия вывела на боевое дежурство носители "Калибров"
Россия вывела на боевое дежурство носители "Калибров"
Фото: mil.ru (архив)

В Черном море на боевом дежурстве находится 13 российских кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) ВСУ.

"В Азовском море дежурит один вражеский корабль; в Средиземном море находится до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", – добавили в ВМС ВСУ.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистических и крылатых ракет.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, Азовское море, Средиземное море, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты
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