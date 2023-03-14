Воздушные силы пояснили причины масштабных воздушных тревог в Украине днем 14 марта

В 13.00, 14.30 и 16.30 воздушные тревоги в Украине объявлялись из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал", отметило командование ВС ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

Отмечается, что около 10.00 тревога, которая звучала на юге, севере и востоке Украины, была связана с активностью тактической авиации.

"В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Вражеские ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре", – сказано в сообщении.

В то же время с 10.27 на востоке Украины "существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования", а в 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет.

"Остальные тревоги – в 13.00, 14.30 и 16.30 – объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал" с авиабазы Саваслейка в Нижегородской области. Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К, не были длительными, скорее всего, это тренировочные полеты", – подчеркнуло командование ВС ВСУ.