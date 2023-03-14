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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы пояснили причины масштабных воздушных тревог в Украине днем 14 марта

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В 13.00, 14.30 и 16.30 воздушные тревоги в Украине объявлялись из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал", отметило командование ВС ВСУ
В 13.00, 14.30 и 16.30 воздушные тревоги в Украине объявлялись из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал", отметило командование ВС ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Масштабные воздушные тревоги в течение 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактических комплексов наземного базирования и полетами истребителя МиГ-31К (по состоянию на 18.00).

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

Отмечается, что около 10.00 тревога, которая звучала на юге, севере и востоке Украины, была связана с активностью тактической авиации.

"В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Вражеские ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре", – сказано в сообщении.

В то же время с 10.27 на востоке Украины "существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования", а в 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет.

"Остальные тревоги – в 13.00, 14.30 и 16.30 – объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал" с авиабазы Саваслейка в Нижегородской области. Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К, не были длительными, скорее всего, это тренировочные полеты", – подчеркнуло командование ВС ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02nUDH25YeUtyFwGowEqP4DKS5NL7b1XwgaPPwnBFR5a9xiH9curmn2NBCf4qSCRPNl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Теги: Россия, Украина, авиация, ПВО, угрозы, Одесская область, истребители, самолеты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, авиабаза, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, воздушная тревога
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