Воздушные силы пояснили причины масштабных воздушных тревог в Украине днем 14 марта

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.
Отмечается, что около 10.00 тревога, которая звучала на юге, севере и востоке Украины, была связана с активностью тактической авиации.
"В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Вражеские ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре", – сказано в сообщении.
В то же время с 10.27 на востоке Украины "существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования", а в 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет.
"Остальные тревоги – в 13.00, 14.30 и 16.30 – объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал" с авиабазы Саваслейка в Нижегородской области. Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К, не были длительными, скорее всего, это тренировочные полеты", – подчеркнуло командование ВС ВСУ.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.