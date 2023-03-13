В Воздушных силах ВСУ назвали причину масштабной тревоги 13 марта

Причиной тревоги была активность стратегической и тактической авиации РФ Фото: depositphotos.com

По его словам, был зафиксирован взлет стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Он выполнял маневры.

Также в РФ наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал") в Курскую область.

Кроме того, дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 вылетел с аэродрома Шайковка на север.

Также, по словам Игната, в Брянской области РФ и на восточном направлении фиксировалась активность тактической авиации России.