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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ назвали причину масштабной тревоги 13 марта

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Причиной тревоги была активность стратегической и тактической авиации РФ
Причиной тревоги была активность стратегической и тактической авиации РФ
Фото: depositphotos.com

В России 13 марта наблюдается активность стратегической и тактической авиации, из-за этого в Киеве и половине областей Украины объявлялась воздушная тревога. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, был зафиксирован взлет стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Он выполнял маневры.

Также в РФ наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал") в Курскую область.

Кроме того, дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 вылетел с аэродрома Шайковка на север.

Также, по словам Игната, в Брянской области РФ и на восточном направлении фиксировалась активность тактической авиации России.

Контекст:

Днем 13 марта в Киеве и 13 областях Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призывал не игнорировать тревогу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, авиация, аэродром, воздух, истребители, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, воздушная тревога, Юрий Игнат
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