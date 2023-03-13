ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В Офисе президента попросили ее не игнорировать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Воздушная тревога в Украине 13 марта объявлена более чем в половине регионов
Воздушная тревога в Украине 13 марта объявлена более чем в половине регионов
Фото: pixabay.com

В Украине днем 13 марта была объявлена воздушная тревога во многих регионах. По состоянию на 13.45, согласно данным сервиса alerts.in.ua, она действует в 13 областях Украины, Киеве и в оккупированном Крыму.

Воздушная тревога объявлена, в частности, в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской областях.

trevoga_1303
Скриншот: alerts.in.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 марта в Telegram призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Оперативное командование "Юг" 13 марта в 11.30 предупреждало о выводе оккупантами в акваторию Черного моря трех носителей крылатых ракет "Калибр" с возможностью одновременного запуска до 20 ракет. В ОК "Юг" заявили, что угроза ракетной атаки чрезвычайно высока.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистических и крылатых ракет.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Украина, авиация, угрозы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Андрей Ермак, крылатая ракета, российские оккупанты, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака G
Алеся БАЦМАН
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Фотограф на "Оскаре" оступился и упал, снимая Леди Гагу. Реакция певицы попала на видео
Галина ГРИШИНА
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Названы лауреаты премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
  "Оскар 2023". Организаторы премии впервые за 60 лет отказались от красной ковровой дорожки
Галина ГРИШИНА
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
  Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (56837)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (27633)
3
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя (22359)
4
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (19631)
5
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (19587)
6
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом (18262)
7
Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео (10166)
8
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9928)
 
 
 
 