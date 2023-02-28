В России в ряде регионов прозвучала тревога, в МЧС заявили о взломе

"Данная информация является ложной и не соответствует действительности!" – говорится в сообщении МЧС.

Telegram-канал "Осторожно, новости" рассказал, что сигналы воздушной тревоги были слышны в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде, Саратове, а также в Тульской области и нескольких городах Подмосковья. Канал опубликовал видео с сигналами тревоги.

По сообщению канала Mash, хакеры получили доступ к серверам вещания радио, с которого идет сигнал в регионы.