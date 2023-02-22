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В России в 10 городах объявили воздушную тревогу. В МЧС заявили о хакерской атаке

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В ряде крупных городов РФ в результате хакерской атаки сообщалось о воздушной тревоге
В ряде крупных городов РФ в результате хакерской атаки сообщалось о воздушной тревоге
Фото: pixabay.com

Утром 21 февраля в ряде российских регионов по радио передавались сообщения о воздушной тревоге и ракетной угрозе. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza, "Осторожно, новости" и издание "Медуза".

Сообщение "Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара" было передано в эфире радиостанций Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy radio.

Сообщение о ракетной опасности слышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска.

Впоследствии пресс-служба МЧС России в Telegram заявила о хакерской атаке на радиостанции.

"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", – говорится в сообщении ведомства.

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