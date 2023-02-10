СМИ узнали, что Роскомнадзор составил перечень оскорблений Путина и мониторит их в сети. Среди них "засрун", "сцуль" и "царь"

Белорусские хакеры сообщили, что атаковали Роскомнадзор, еще в ноябре прошлого года. В феврале 2023-го они предоставили полученные данные ряду российских и белорусских СМИ, в том числе и "Медиазоне".

В служебной переписке сотрудников Роскомнадзора, с которой ознакомилась журналисты, есть документ под названием "Ключевые слова-оскорбления" – это четырехстраничный список бранных, вульгарных или просто двусмысленных слов, которым, по мнению Роскомнадзора, не место рядом с именем или изображением российского президента.

Судя по переписке, над составлением списков оскорблений Путина, которые можно обнаружить в интернете, сотрудники Роскомнадзора трудятся не меньше года. Автором перечня является некий Адьян Борисович Патаев. Человек с таким именем и фамилией в 2022 году защитил диплом по программе "Бизнес-информатика" в российской Высшей школе экономики.

Полный список оскорбительных слов в отношении Путина, который составил Роскомнадзор:

фотогалерея ( 1 из 6)

Скриншот: zona.media Скриншот: zona.media Скриншот: zona.media Скриншот: zona.media Скриншот: zona.media Скриншот: zona.media

Журналисты также отмечают, что Роскомнадзор тщательно отслеживает не только оскорбления в адрес Владимира Путина, но и любые сообщения, касающиеся его здоровья.

Среди обнародованных хакерами документов есть несколько десятков Excel-таблиц с одинаковым названием "Критическое состояние здоровья президента РФ В.В. Путина", в которых Роскомнадзор с конца апреля 2022 года ежедневно ведет учет найденных в соцсетях упоминаний о предполагаемых болезнях президента РФ. Каждая из таких таблиц включает данные о сотнях постов и комментариев.

Максимум публикаций в соцсетях – 1354 сообщения – приходится на 1–2 июня, большинство из них содержат ссылку на видео в YouTube-канале "Обманутый россиянин" под названием "1 июня дети пожелали Путину, чтоб он сдох и никогда не вылечился от рака и чтобы погибшие моряки снились".