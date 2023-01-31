В российском Эрмитаже хакеры вывели на табло сообщение о событиях в Буче

Как сообщается, в местные правоохранительные органы представители администрации музея обратились около девяти вечера 29 января. По словам сотрудников Эрмитажа, около 16.00 в этот день неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в Буче.

После того как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло были отключены, пишет "Фонтанка". По предварительной информации, взлом сервера, который отвечает за работу табло, был осуществлен дистанционно. Издание не уточняет содержание сообщений, которые демонстрировались на экранах музея