В российском Эрмитаже хакеры вывели на табло сообщение о событиях в Буче

Как сообщается, в местные правоохранительные органы представители администрации музея обратились около девяти вечера 29 января. По словам сотрудников Эрмитажа, около 16.00 в этот день неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в Буче.
После того как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло были отключены, пишет "Фонтанка". По предварительной информации, взлом сервера, который отвечает за работу табло, был осуществлен дистанционно. Издание не уточняет содержание сообщений, которые демонстрировались на экранах музея
После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.