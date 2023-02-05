Украинские хакеры взломали брифинг МИД РФ по кибербезопасности – СМИ

По информации издания, брифинг проводился для чиновников африканских стран с целью привлечь их к сотрудничеству.

Во время брифинга некоторые участники якобы начали обвинять Россию в терроризме, ведении колониальной войны против Украины и попытках использовать африканские страны в собственных целях. Один из участников даже спел гимн Украины.

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Видео: Guildhall / YouTube