Украинские хакеры взломали брифинг МИД РФ по кибербезопасности – СМИ

По информации издания, брифинг проводился для чиновников африканских стран с целью привлечь их к сотрудничеству.
Во время брифинга некоторые участники якобы начали обвинять Россию в терроризме, ведении колониальной войны против Украины и попытках использовать африканские страны в собственных целях. Один из участников даже спел гимн Украины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.