За сутки оккупанты обстреляли территорию Украины более 150 раз. РФ атакует на пяти направлениях на Донбассе – Генштаб

Один из них пришелся на трехэтажный жилой дом в Краматорске Донецкой области, там погибли и ранены мирные жители. Еще один ракетный удар произведен по городу Затока Одесской области: обломками ракеты там повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая рыбка", люди не пострадали. В Ивановке Херсонской области ракета оккупнтов разрушила объект гражданской инфраструктуры и жилой дом, ранены мирные жители.

Также за последние сутки россияне нанесли 40 авиационных ударов и произвели более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.

"Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении ВСУ.

В Генштабе отмечают, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.