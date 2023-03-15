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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты обстреляли территорию Украины более 150 раз. РФ атакует на пяти направлениях на Донбассе – Генштаб

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ВСУ отразили более 90 атак россиян
ВСУ отразили более 90 атак россиян 
Фото: ЕРА

В течение суток армия России нанесла по территории Украины 12 ракетных ударов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 15 марта сообщил в Facebook.

Один из них пришелся на трехэтажный жилой дом в Краматорске Донецкой области, там погибли и ранены мирные жители. Еще один ракетный удар произведен по городу Затока Одесской области: обломками ракеты там повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая рыбка", люди не пострадали. В Ивановке Херсонской области ракета оккупнтов разрушила объект гражданской инфраструктуры и жилой дом, ранены мирные жители.

Также за последние сутки россияне нанесли 40 авиационных ударов и произвели более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.

"Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении ВСУ.

В Генштабе отмечают, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.  

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Николаевская область, Одесская область, РСЗО, Черниговская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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