"Враг выдохся". В ВСУ рассказали о снижении активности оккупантов на донецком направлении из-за потерь и "артиллерийского голода"

Оккупанты не могут организовать штурм украинских позиций на донецком направлении, так как потеряли значительную часть боевой мощи, считает Дмитрашковский Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, россиянам нужно восстановить свои потери для дальнейших наступательных действий. Однако теперь оккупанты уже жалуются на дефицит боеприпасов.

"Очень много разговоров от бойцов РФ, которые воюют на той стороне, о том, что не хватает боеприпасов, они испытывают определенный "артиллерийский голод". Потому что на сегодняшний день уже установлен лимит, который они не могут превышать. Если они превысили лимит, то на следующий день они остаются без боеприпасов. И это проблема не только [основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, который говорит, что ему не дают боеприпасов, это общая проблема в российской армии. Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет той мощности, которую имел ранее", – сказал Дмитрашковский.

По словам спикера, по сравнению с прошлой неделей количество штурмов и обстрелов вблизи Донецка уменьшилось. Если раньше фиксировали около 100 штурмов и примерно 600 обстрелов в сутки, то теперь оккупанты предпринимают максимум 30 штурмовых действий в день на этом направлении. Ночью – от двух до девяти. Обстрелов за день сейчас бывает 200–250, за ночь – 100–120.

"На самом деле враг выдохся. Если сравнивать прошедшую неделю, на направлении Авдеевка – Марьинка [Донецкой области] враг значительно уменьшил количество штурмовых действий", – подытожил он.

Дмитрашковский добавил, что даже подкрепление оккупантов от 136-й бригады ВС РФ понесло значительные потери в технике и личном составе.

"Наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. Они на кураже пошли в атаку, но 136-я бригада понесла большие потери", – рассказал спикер.

Он также отметил, что на запорожском направлении враг продолжает строить фортификационные укрепления, и это может свидетельствовать лишь об одном – что враг боится наступления украинских войск.

"Они понимают, что донецкое направление рано или поздно упадет, и слухи о том, что якобы с той стороны будет контрнаступление, – я думаю, что они не ошибаются в этом, рано или поздно мы пойдем в атаку и уничтожим врага и на этом направлении. И не спасут ни рубежи, которые они построили, ни фортификация знаменитая российская", – резюмировал Дмитрашковский.