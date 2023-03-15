ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг выдохся". В ВСУ рассказали о снижении активности оккупантов на донецком направлении из-за потерь и "артиллерийского голода"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты не могут организовать штурм украинских позиций на донецком направлении, так как потеряли значительную часть боевой мощи, считает Дмитрашковский
Оккупанты не могут организовать штурм украинских позиций на донецком направлении, так как потеряли значительную часть боевой мощи, считает Дмитрашковский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска на донецком направлении испытывают недостаток боеприпасов и несут больше потери. Это привело к падению интенсивности штурмов и обстрелов украинских позиций с их стороны, рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 14 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По его словам, россиянам нужно восстановить свои потери для дальнейших наступательных действий. Однако теперь оккупанты уже жалуются на дефицит боеприпасов.

"Очень много разговоров от бойцов РФ, которые воюют на той стороне, о том, что не хватает боеприпасов, они испытывают определенный "артиллерийский голод". Потому что на сегодняшний день уже установлен лимит, который они не могут превышать. Если они превысили лимит, то на следующий день они остаются без боеприпасов. И это проблема не только [основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, который говорит, что ему не дают боеприпасов, это общая проблема в российской армии. Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет той мощности, которую имел ранее", – сказал Дмитрашковский.

По словам спикера, по сравнению с прошлой неделей количество штурмов и обстрелов вблизи Донецка уменьшилось. Если раньше фиксировали около 100 штурмов и примерно 600 обстрелов в сутки, то теперь оккупанты предпринимают максимум 30 штурмовых действий в день на этом направлении. Ночью – от двух до девяти. Обстрелов за день сейчас бывает 200–250, за ночь – 100–120.

"На самом деле враг выдохся. Если сравнивать прошедшую неделю, на направлении Авдеевка – Марьинка [Донецкой области] враг значительно уменьшил количество штурмовых действий", – подытожил он.

Дмитрашковский добавил, что даже подкрепление оккупантов от 136-й бригады ВС РФ понесло значительные потери в технике и личном составе.

"Наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. Они на кураже пошли в атаку, но 136-я бригада понесла большие потери", – рассказал спикер.

Он также отметил, что на запорожском направлении враг продолжает строить фортификационные укрепления, и это может свидетельствовать лишь об одном – что враг боится наступления украинских войск.

"Они понимают, что донецкое направление рано или поздно упадет, и слухи о том, что якобы с той стороны будет контрнаступление, – я думаю, что они не ошибаются в этом, рано или поздно мы пойдем в атаку и уничтожим врага и на этом направлении. И не спасут ни рубежи, которые они построили, ни фортификация знаменитая российская", – резюмировал Дмитрашковский.

Контекст:

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писало 15 февраля издание The New York Times.

Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что оккупанты только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.

Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, рассказало 1 марта американское издание The New York Times.

Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.

Оккупанты, вероятно, готовятся к возобновлению наступления на Угледар, хотя не имеют для этого достаточных ресурсов, отметили 9 марта аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, боеприпасы, армия РФ, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Угледар, Евгений Пригожин, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Галина ГРИШИНА
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
Галина ГРИШИНА
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
Галина ГРИШИНА
36-летняя Лохан сообщила о беременности
36-летняя Лохан сообщила о беременности
Галина ГРИШИНА
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
Галина ГРИШИНА
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Галина ГРИШИНА
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
Галина ГРИШИНА
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
Галина ГРИШИНА
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
Галина ГРИШИНА
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (54653)
2
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (26136)
3
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (23193)
4
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (20307)
5
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (17971)
6
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (16399)
7
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле (9934)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (9063)
 
 
 
 