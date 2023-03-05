Россия перебросила на Донбасс бригаду, полностью разбитую в Харьковской области в прошлом году – ВСУ

Украинские военные полностью разбили 200-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ в боях в Харьковской области в прошлом году Скриншот: Міністерство оборони України / Telegram (иллюстративный)

Об этом 5 марта на брифинге, опубликованном в Facebook, сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник ВСУ Алексей Дмитрашковский.

По его словам, россияне вели штурмовые действия в районе Красногоровки и Водяного на авдеевском направлении.

"[Противник] действовал группами из состава 114-й и 136-й отдельной мотострелковой бригады. Также в Донецкую область возвращена 200-я бригада Северного флота. Ей пришлось восстанавливаться после разгрома в Харьковской области", – сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты пытаются штурмовать пехотными группами, но ВСУ наносят им ощутимые потери в технике и личном составе.