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Россия перебросила на Донбасс бригаду, полностью разбитую в Харьковской области в прошлом году – ВСУ

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Украинские военные полностью разбили 200-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ в боях в Харьковской области в прошлом году
Украинские военные полностью разбили 200-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ в боях в Харьковской области в прошлом году
Скриншот: Міністерство оборони України / Telegram (иллюстративный)

Российские оккупанты перебросили в Донецкую область 200-ю отдельную мотострелковую бригаду Северного флота РФ, которую ВСУ полностью разбили в марте 2022 года в Харьковской области.

Об этом 5 марта на брифинге, опубликованном в Facebook, сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник ВСУ Алексей Дмитрашковский.

По его словам, россияне вели штурмовые действия в районе Красногоровки и Водяного на авдеевском направлении.

"[Противник] действовал группами из состава 114-й и 136-й отдельной мотострелковой бригады. Также в Донецкую область возвращена 200-я бригада Северного флота. Ей пришлось восстанавливаться после разгрома в Харьковской области", – сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты пытаются штурмовать пехотными группами, но ВСУ наносят им ощутимые потери в технике и личном составе.

https://www.facebook.com/PresscentrTavria/videos/937066807430761/

Контекст:

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки в очередной раз сдвинули – на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, штурм, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Алексей Дмитрашковский, Водяное, война России против Украины, брифинг, потери армии России, российские оккупанты
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