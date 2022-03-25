"Неудачное название". ВСУ уничтожили 645 из 648 российских оккупантов 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ

"Батальонно-тактическая группа 200-й (неудачное название) отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены на ведение боевых действий, погибли 645", – сказал Арестович.
По его словам, из троих оставшихся в живых оккупантов двое ранены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта потери российских оккупантов составили около 16 100 человек.