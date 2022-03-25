"Неудачное название". ВСУ уничтожили 645 из 648 российских оккупантов 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ

Из троих оставшихся в живых оккупантов двое ранены Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Батальонно-тактическая группа 200-й (неудачное название) отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины, понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены на ведение боевых действий, погибли 645", – сказал Арестович.

По его словам, из троих оставшихся в живых оккупантов двое ранены.

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