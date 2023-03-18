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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 880 оккупантов – Генштаб ВСУ

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ВСУ за сутки уничтожили более десяти единиц бронетехники РФ
ВСУ за сутки уничтожили более десяти единиц бронетехники РФ
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины уничтожили около 164 200 российских военных. Об этом Генеральный штаб ВСУ 18 марта сообщил в Facebook.

За последние сутки Силы обороны обезвредили 880 захватчиков.

Другие потери россиян составили:

  • танки – 3511 (+5);
  • боевые бронированные машины – 6830 (+7);
  • артиллерийские системы – 2560 (+8);
  • РСЗО – 506 (+2);
  • средства ПВО – 265;
  • самолеты – 305;
  • вертолеты – 290;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14);
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5404 (+3);
  • специальная техника – 259 (+1).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KfPbCsanUpUYJdVqEGyA8frfsGHnhE43XGKHv4gZ5VyHcK5NAxCHn93BeTZWeUbkl

Теги: Генштаб ВСУ, танки, ПВО, РСЗО, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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