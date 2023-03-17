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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 760 оккупантов – Генштаб ВСУ

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ВСУ за сутки ликвидировали два танка и вертолет
ВСУ за сутки ликвидировали два танка и вертолет
Фото: EPA

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 163 320 российских оккупантов (+760 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 марта.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3506 (+2);
  • боевые бронированные машины – 6823 (+13);
  • артиллерийские системы – 2552 (+13);
  • РСЗО – 504 (+1);
  • средства ПВО – 265;
  • самолеты – 305;
  • вертолеты – 290 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145;
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5401 (+7);
  • специальная техника – 258 (+1).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Zmoy7BYhbYrUaRKR5ZkW6EyDU4owzFoRAbLTEWqCKYrxegZ2arCF7jXwGHaPGVeYl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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