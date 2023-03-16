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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области, не больше – экс-глава ОВА

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Погода сегодня помогает ВСУ держать оборону в Луганской области, отметил Гайдай
Погода сегодня помогает ВСУ держать оборону в Луганской области, отметил Гайдай
Фото: EPA (архив)

В войне РФ против Украины на территории Луганской области "ничего пока не происходит", под контролем ВСУ находится не больше 5% региона.

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, рассказал уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Где-то до 5%, не больше. Оно, наверное, так и будет оставаться, пока все же командование не примет решение о контрнаступлении. Потому что сейчас идти в контрнаступление силами, которые есть, нет смысла. Мы можем на определенных участках продвинуться вперед, даже освободить, деоккупировать еще один населенный пункт, если бы была такая принципиальная задача. Но зачем сейчас это делать, какой ценой?" – отметил Гайдай.

По его словам, погода сегодня помогает ВСУ держать оборону.

"Мы знаем, что потери при обороне определенных позиций – один к пяти. В ситуации с россиянами – один к семи получается, потому что они идут, как на убой", – подчеркнул Гайдай.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля прошлого года.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. 28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

Теги: Россия, Украина, погода, Луганская область, захват, оккупация, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, интервью, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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