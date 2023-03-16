Под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области, не больше – экс-глава ОВА

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, рассказал уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Где-то до 5%, не больше. Оно, наверное, так и будет оставаться, пока все же командование не примет решение о контрнаступлении. Потому что сейчас идти в контрнаступление силами, которые есть, нет смысла. Мы можем на определенных участках продвинуться вперед, даже освободить, деоккупировать еще один населенный пункт, если бы была такая принципиальная задача. Но зачем сейчас это делать, какой ценой?" – отметил Гайдай.

По его словам, погода сегодня помогает ВСУ держать оборону.

"Мы знаем, что потери при обороне определенных позиций – один к пяти. В ситуации с россиянами – один к семи получается, потому что они идут, как на убой", – подчеркнул Гайдай.