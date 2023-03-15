Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Об увольнении Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОВА говорится в указе №149/2023, Максима Марченко с должности руководителя Одесской ОВА – в указе №150/2023, Сергея Гамалия с должности главы Хмельницкой ОВА – в указе №151/2023.

Накануне, 14 марта, увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА согласовал Кабмин.

Контекст:

Вопрос о кадрах, которые назначают на должности руководителей военных администраций в ряде регионов, поднимался на заседании ставки верховного главнокомандующего 6 февраля, сообщили пресс-центр Офиса президента и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, [которые] немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – говорил Данилов.

Зеленский 6 февраля в вечернем обращении заявлял, что в ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначены руководители с военным опытом.

7 февраля Зеленский назначил глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской обладминистраций. Назначенные на эти должности ранее работали в полиции и СБУ.

Гайдай занимает должность главы Луганской ОГА (ОВА) с октября 2019 года, глава Хмельницкой ОВА Гамалий – с декабря 2020 года, глава Одесской ОВА Марченко – с марта 2022 года.

LB.ua сообщало 14 марта, что возможная отставка Гайдая связана с назначением его послом Украины в Казахстане.