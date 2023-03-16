Оккупанты больше не считают разрушенную Попасную населенным пунктом – Луганская ОВА

По данным ОВА, оккупанты приняли "законы", согласно которым созданы 11 городских и 17 муниципальных "округов" (районов).

"Ни в одном из списков нет Попасной. Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на "законодательном" уровне. Населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам", – говорится в сообщении.