Луганчанка, которая сдавала РФ позиции украинской армии в Попасной, получила 12 лет тюрьмы

По данным следствия, она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений украинской армии, вооружения и военной техники. Разведданные передавала дочери, которая живет в Москве и с начала полномасштабного вторжения сотрудничает с ФСБ РФ.

"Женщина была задержана в конце апреля 2022 года в Луганской области. После разоблачения в ее мобильном телефоне обнаружены соответствующие аудио- и текстовые материалы, а также фото", – говорится в сообщении.

По обвинению Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области суд признал ее виновной в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и приговорил к 12 годам лишения свободы.