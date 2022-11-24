Луганчанка, которая сдавала РФ позиции украинской армии в Попасной, получила 12 лет тюрьмы

По данным следствия, она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений украинской армии, вооружения и военной техники. Разведданные передавала дочери, которая живет в Москве и с начала полномасштабного вторжения сотрудничает с ФСБ РФ.
"Женщина была задержана в конце апреля 2022 года в Луганской области. После разоблачения в ее мобильном телефоне обнаружены соответствующие аудио- и текстовые материалы, а также фото", – говорится в сообщении.
По обвинению Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области суд признал ее виновной в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и приговорил к 12 годам лишения свободы.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов.