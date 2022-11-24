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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Луганчанка, которая сдавала РФ позиции украинской армии в Попасной, получила 12 лет тюрьмы

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Женщина была задержана в конце апреля
Женщина была задержана в конце апреля
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Луганской области суд признал виновной в коллаборантсткой деятельности женщину, которая из идеологических соображений помогала России в захвате населенных пунктов на попаснянском направлении. Об этом Офис генпрокурора Украины 24 ноября сообщил в Telegram.

По данным следствия, она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений украинской армии, вооружения и военной техники. Разведданные передавала дочери, которая живет в Москве и с начала полномасштабного вторжения сотрудничает с ФСБ РФ.

"Женщина была задержана в конце апреля 2022 года в Луганской области. После разоблачения в ее мобильном телефоне обнаружены соответствующие аудио- и текстовые материалы, а также фото", – говорится в сообщении.

По обвинению Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области суд признал ее виновной в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в области 12 населенных пунктов

Теги: Луганская область, ФСБ, Попасная, война России против Украины, обвинение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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