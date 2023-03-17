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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинская авиация нанесла семь ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация продолжила наносить удары по российским оккупантам
Украинская авиация продолжила наносить удары по российским оккупантам
Фото: EPA

За сутки 16 марта авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 марта.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02stC8tTL14g7FuRT2PAzq6ZUrjJi32UENbvNuHnocvCF1rHUx3usxLiBFNnLpLPvql

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, а фактически ведет ее с 2014 года, когда оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 марта 2023 года, составили около 162 560 военных, 3504 танка, 305 самолетов, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов в Генштабе не приводят.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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