За сутки украинская авиация нанесла семь ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, а фактически ведет ее с 2014 года, когда оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 марта 2023 года, составили около 162 560 военных, 3504 танка, 305 самолетов, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов в Генштабе не приводят.