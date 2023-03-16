ВСУ за сутки поразили три пункта управления россиян – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага", – сказано в сообщении.

В то же время российские оккупанты нанесли за сутки два ракетных и 16 авиационных ударов по территории Украины

Кроме того, оккупанты совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указали в Генштабе ВСУ.

"Высокой остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.