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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили три пункта управления россиян – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток 16 марта авиация сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага", – сказано в сообщении.

В то же время российские оккупанты нанесли за сутки два ракетных и 16 авиационных ударов по территории Украины

Кроме того, оккупанты совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указали в Генштабе ВСУ.

"Высокой остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gqTW1PZKuiRnifBc6bPF6JF37yvTy4pa4VwzpbeyAMdDX5YD3y7iGQ9pZYk3Qq9Tl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по территории Украины, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 марта, с начала полномасштабного нападения РФ украинские военные уничтожили около 162 560 российских оккупантов. Кроме того, ВСУ сбили 305 самолетов, 289 вертолетов и 907 крылатых ракет оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты
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