ВСУ за сутки поразили три пункта управления россиян – Генштаб

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, две радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага", – сказано в сообщении.
В то же время российские оккупанты нанесли за сутки два ракетных и 16 авиационных ударов по территории Украины
Кроме того, оккупанты совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указали в Генштабе ВСУ.
"Высокой остается вероятность ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по территории Украины, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
По данным Генштаба ВСУ на утро 16 марта, с начала полномасштабного нападения РФ украинские военные уничтожили около 162 560 российских оккупантов. Кроме того, ВСУ сбили 305 самолетов, 289 вертолетов и 907 крылатых ракет оккупантов.