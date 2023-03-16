Генштаб ВСУ: Россия штурмует Бахмут, продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов на купянском, лиманском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

"[Противник] продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар [Донецкой области]", – сказано в сообщении.

Кроме того, российские войска из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на востоке, севере и юге Украины.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений… На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется", – указали в Генштабе ВСУ.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.