Минобороны РФ могло стремиться к успеху в Угледаре из-за конкуренции с "Вагнером" – британская разведка

"За последнюю неделю российские попытки штурма города Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это следует за неоднократными чрезвычайно дорогостоящими и неудачными атаками в течение предыдущих трех месяцев", – говорится в сообщении.
По данным разведки, одним из факторов, повлиявших на тяжелые потери России в этом секторе, стало успешное внедрение Украиной дистанционных противотанковых мин (RAAM). Это специальный артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от боевой единицы.
"Единственный заметный тактический успех России за последнее время был достигнут в бахмутском секторе, где преобладают силы наемников группы "Вагнер", в настоящее время вовлеченные в публичную вражду с министерством обороны России. Существует реальная вероятность того, что минобороны РФ настойчиво стремилось к успеху в Угледаре отчасти потому, что хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера", – заявили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 16, 2023
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Российские оккупанты активно проводили штурмовые операции на угледарском направлении, но у них был дефицит боеприпасов, рассказывал 13 февраля спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из них 36 – танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писало 15 февраля издание The New York Times.
Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что оккупанты только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.
Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву, сообщило 1 марта американское издание The New York Times.
Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требует взять Угледар, а руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.