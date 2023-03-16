Минобороны РФ могло стремиться к успеху в Угледаре из-за конкуренции с "Вагнером" – британская разведка

"За последнюю неделю российские попытки штурма города Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это следует за неоднократными чрезвычайно дорогостоящими и неудачными атаками в течение предыдущих трех месяцев", – говорится в сообщении.

По данным разведки, одним из факторов, повлиявших на тяжелые потери России в этом секторе, стало успешное внедрение Украиной дистанционных противотанковых мин (RAAM). Это специальный артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от боевой единицы.

"Единственный заметный тактический успех России за последнее время был достигнут в бахмутском секторе, где преобладают силы наемников группы "Вагнер", в настоящее время вовлеченные в публичную вражду с министерством обороны России. Существует реальная вероятность того, что минобороны РФ настойчиво стремилось к успеху в Угледаре отчасти потому, что хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера", – заявили в разведке.