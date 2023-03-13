Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко

"Попав в окружение на угледарском направлении, бился до последнего рядом со своими побратимами. Получил тяжелое ранение, был взят в плен. Держался с 24 января по 28 февраля. Но от террористов достойной медицинской помощи не получил. Вчера благодаря штурму враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали "на щите", – написал Симашкевич. – Он действительно герой. И всегда будет в нашем сердце. Искренние соболезнования родным и близким".

Контекст:

Иваненко родился в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Выступал в команде "Наш формат". На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину артист находился в Германии. Он сразу вернулся домой и занялся волонтерской деятельностью, а после отправился на фронт добровольцем.

У него остались жена и дочь.