На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко

Гаркавко выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек"
Фото: Інародний театр абсурду Воробушек / Facebook
На войне с российскими оккупантами погиб участник украинского проекта "Лига Смеха", который выходит на канале ТЕТ, украинский ведущий и актер Ярослав Гаркавко. Об этом сообщается 7 декабря в Telegram-канале проекта.
"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко. Не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком", – говорится в сообщении.
Контекст:
Гаркавко выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек".
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