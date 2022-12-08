На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко. Не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком", – говорится в сообщении.

Контекст: Гаркавко выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек".