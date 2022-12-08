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08 декабря, 2022
 
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На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко

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Гаркавко выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек"
Гаркавко выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек"
Фото: Інародний театр абсурду Воробушек / Facebook

На войне с российскими оккупантами погиб участник украинского проекта "Лига Смеха", который выходит на канале ТЕТ, украинский ведущий и актер Ярослав Гаркавко. Об этом сообщается 7 декабря в Telegram-канале проекта.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко. Не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком",  говорится в сообщении.

Контекст:

Гаркавко выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек".

Теги: актер, война России против Украины, Лига смеха
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