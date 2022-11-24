"Эта история о человечности". Волонтер показала, что написал Залужный матери украинского воина, которой погиб на фронте

"Эта история о человечности. Алиса Петр похоронила своего ребенка, но все делает для подразделения, где остались побратимы ее сына. Она просит передать главнокомандующему, что она ему верит. И теперь у нее много сыновей. Залужный, узнав об этой истории, подписывает именно ей календарь. И подписывает его не просто формально, а видно, как ему это болит", – написала Яровая.

Она также опубликовала фото того самого календаря.

"Алиса, благодарю вас за сына. Он ушел..., но для того, чтобы мы жили и помнили о нем", – написал Залужный.

Фото: Dana Yarovaya / Facebook