Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео

Роговцева и Степанкова записали ролик во время отключения света из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами украинской инфраструктуры.
"В Киеве темно. Слово Леси говорит", – подписала видео Роговцева.
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23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.