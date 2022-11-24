Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео

Роговцева и Степанкова записали ролик во время отключения света из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами украинской инфраструктуры.

"В Киеве темно. Слово Леси говорит", – подписала видео Роговцева.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.