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24 ноября, 2022
 
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Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео

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Роговцева: В Киеве темно. Слово Леси говорит
Роговцева: В Киеве темно. Слово Леси говорит
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева вместе со своей дочерью Катериной Степанковой прочитала в темноте при свечах стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки "Як дитиною, бувало...". Видеозапись актриса разместила 23 ноября в Instagram.

Роговцева и Степанкова записали ролик во время отключения света из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами украинской инфраструктуры.

"В Киеве темно. Слово Леси говорит", – подписала видео Роговцева.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети. 

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.

Теги: Ада Роговцева, война России против Украины, веерные отключения, инфраструктура, Леся Украинка
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