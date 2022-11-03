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03 ноября, 2022
 
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"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины Да Винчи

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Роговцева о Коцюбайло: Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали
Роговцева о Коцюбайло: Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева 1 ноября опубликовала в Facebook фото, на котором запечатлена вместе с командиром штурмовой роты "Вовки да Вінчі" (1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"), Героем Украины Дмитрием Коцюбайло. Она посвятила пост его дню рождения.

"Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали! Вся нежность моего сердца – с тобой,  написала она. – Победы!"

https://www.facebook.com/adarogovtseva/posts/pfbid02bfpPVJLn9yeFzkSZUdtunjz9VSPTrjP8QBRnyCcKLWVXyJ8MR4eoUQktC7wEBQGql

Контекст:

Коцюбайло  доброволец, участник российско-украинской войны с 2014 года. В возрасте 21 года он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор". 

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2021 года издал указ о присвоении ему звания Героя Украины и вручении ордена "Золотая Звезда".

Как сказано на сайте президента, Коцюбайло в 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.

Теги: Ада Роговцева, война России против Украины, семья
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