"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины Да Винчи

"Родной мой ребенок! Мой герой! Молюсь за тебя без устали! Вся нежность моего сердца – с тобой, – написала она. – Победы!"

Контекст:

Коцюбайло – доброволец, участник российско-украинской войны с 2014 года. В возрасте 21 года он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор".

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2021 года издал указ о присвоении ему звания Героя Украины и вручении ордена "Золотая Звезда".

Как сказано на сайте президента, Коцюбайло в 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Спустя три месяца после выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт.