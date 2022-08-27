Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2022
 
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"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов

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Роговцева: Я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего мальчика
Роговцева: Я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего мальчика
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева 26 августа опубликовала в Facebook черно-белое фото, на котором запечатлена вместе со своим внуком Алексеем Ткаченко. Она посвятила публикацию его 31-летию, отметив, что внук сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

"Он моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем. Умеет и продолжает учиться любить. И он – не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне. И мне ужасно. И я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его день рождения,  написала актриса. – Но он там, где должен быть! Господи, спаси и сохрани! Победы, мой Алексей! Сил, умения, Божьей помощи и защиты".

https://www.facebook.com/adarogovtseva/posts/pfbid0Ri4QCUmCntr1TZeuHW78fHaoqC3eCxL7YnSNW3wC2xytY8qnh3881ownpP38kShkl

Контекст:

Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Она – народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Героей Украины.

Роговцева была замужем за украинским актером Константином Степанковым. В 2002 году она овдовела. 

В браке у пары родилось двое детей: сын Константин (1962) и дочь Катерина (1971). Сын актрисы скончался в 2012 году после продолжительной болезни. У него осталась дочь Дарья.

Алексей Ткаченко (1991) – сын Катерины Степанковой. У нее также есть младший сын Матвей (2011).

Теги: Ада Роговцева, война России против Украины, семья, актриса
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