"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов

"Он моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем. Умеет и продолжает учиться любить. И он – не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне. И мне ужасно. И я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его день рождения, – написала актриса. – Но он там, где должен быть! Господи, спаси и сохрани! Победы, мой Алексей! Сил, умения, Божьей помощи и защиты".
Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Она – народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Героей Украины.
Роговцева была замужем за украинским актером Константином Степанковым. В 2002 году она овдовела.
В браке у пары родилось двое детей: сын Константин (1962) и дочь Катерина (1971). Сын актрисы скончался в 2012 году после продолжительной болезни. У него осталась дочь Дарья.
Алексей Ткаченко (1991) – сын Катерины Степанковой. У нее также есть младший сын Матвей (2011).