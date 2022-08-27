"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов

Роговцева: Я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего мальчика Фото: Ада Роговцева / Facebook

"Он моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем. Умеет и продолжает учиться любить. И он – не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне. И мне ужасно. И я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его день рождения, – написала актриса. – Но он там, где должен быть! Господи, спаси и сохрани! Победы, мой Алексей! Сил, умения, Божьей помощи и защиты".