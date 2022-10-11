"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов

Роговцева: Я в деревне. На своей земле Фото: Ада Роговцева / Facebook

"Я в деревне. На своей земле. Орехов уродило щедро. Так что колоть, чистить – и будут ребятам на фронт ореховые лепешки. Держитесь, родные! Мы должны выстоять", – написала она.

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