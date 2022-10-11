"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов

"Я в деревне. На своей земле. Орехов уродило щедро. Так что колоть, чистить – и будут ребятам на фронт ореховые лепешки. Держитесь, родные! Мы должны выстоять", – написала она.
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Роговцева родилась 16 июля 1937 года. Она – народная артистка Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Герой Украины.
Роговцева была замужем за украинским актером Константином Степанковым. В 2002 году она овдовела.
В браке у пары родилось двое детей: сын Константин (1962) и дочь Катерина (1971). Сын актрисы скончался в 2012 году после продолжительной болезни. У него осталась дочь Дарья.
Внук актрисы защищает Украину от российских оккупантов. Роговцева занимается волонтерством.