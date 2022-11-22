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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне погиб защищавший Украину 26-летний артист балета Хлупьянец

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Хлупьянец родился в 1996 году в Донецке
Хлупьянец родился в 1996 году в Донецке
Фото: Народицька селищна військова адміністрація / Facebook

На войне погиб 26-летний артист балета Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец. О его смерти 22 ноября сообщается на странице театра в Facebook.

Соболезнования в связи с гибелью артиста опубликованы также на странице в Facebook поселка городского типа Народичи Житомирской области – с июня 2014 года артист имел статус переселенца в селе Старый Дорогинь.

Отмечается, что Хлупьянец погиб 13 ноября на бахмутском направлении.

"Трагическая новость. Погиб наш военный. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наше сочувствие родным и близким", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/Narodychi/posts/pfbid02vpVjMnGTLtSeZPRhkJ9stmh3xXQUEdj6xfepzwi8ioDYPjXPe6cfRRPbY7bzbdEDl

Контекст:

Хлупьянец родился 4 июня 1996 года в Донецке. Окончил Киевское хореографическое училище. 

Служил в Киевском национальном академическом театре оперетты.

Теги: смерть, актер, война России против Украины
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