На войне погиб защищавший Украину 26-летний артист балета Хлупьянец

Хлупьянец родился в 1996 году в Донецке Фото: Народицька селищна військова адміністрація / Facebook

Соболезнования в связи с гибелью артиста опубликованы также на странице в Facebook поселка городского типа Народичи Житомирской области – с июня 2014 года артист имел статус переселенца в селе Старый Дорогинь.

Отмечается, что Хлупьянец погиб 13 ноября на бахмутском направлении.

"Трагическая новость. Погиб наш военный. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наше сочувствие родным и близким", – говорится в публикации.