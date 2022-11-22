На войне погиб защищавший Украину 26-летний артист балета Хлупьянец

Соболезнования в связи с гибелью артиста опубликованы также на странице в Facebook поселка городского типа Народичи Житомирской области – с июня 2014 года артист имел статус переселенца в селе Старый Дорогинь.
Отмечается, что Хлупьянец погиб 13 ноября на бахмутском направлении.
"Трагическая новость. Погиб наш военный. Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наше сочувствие родным и близким", – говорится в публикации.
Хлупьянец родился 4 июня 1996 года в Донецке. Окончил Киевское хореографическое училище.
Служил в Киевском национальном академическом театре оперетты.