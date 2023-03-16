Россия вывозит из Бердянска награбленное украинское зерно – Генштаб ВСУ

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Бердянск Запорожской области из акватории морского порта отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", – сказано в сообщении.

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

По словам мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, россияне собираются вывезти миллион тонн зерна из захваченной части Запорожской области.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на начало августа 2022 года, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.

Правоохранители установили некоторые корабли, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов в Украине наложен арест, их капитанам сообщили о подозрении.

По данным посла Украины в Ливане Игоря Осташа на август, всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов.

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания отрицает свою причастность к хищениям зерна.

В марте 2023 года оккупанты объявили о скупке зерна и просто отобрали его у фермеров в Запорожской области, отмечали в Генштабе.