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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывозит из Бердянска награбленное украинское зерно – Генштаб ВСУ

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В акватории порта Бердянск отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей, указали в Генштабе ВСУ
В акватории порта Бердянск отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей, указали в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Россия продолжает вывозить из оккупированной территории Украины награбленное зерно.

Об этом 16 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Бердянск Запорожской области из акватории морского порта отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gqTW1PZKuiRnifBc6bPF6JF37yvTy4pa4VwzpbeyAMdDX5YD3y7iGQ9pZYk3Qq9Tl

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

По словам мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, россияне собираются вывезти миллион тонн зерна из захваченной части Запорожской области.

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на начало августа 2022 года, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти

Правоохранители установили некоторые корабли, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов в Украине наложен арест, их капитанам сообщили о подозрении

По данным посла Украины в Ливане Игоря Осташа на август, всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов.

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания отрицает свою причастность к хищениям зерна.

В марте 2023 года оккупанты объявили о скупке зерна и просто отобрали его у фермеров в Запорожской области, отмечали в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, корабль, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, пшеница, хищение, российские оккупанты, зерно
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