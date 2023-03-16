Россияне собираются вывезти миллион тонн зерна из оккупированной части Запорожской области – мэр Мелитополя

По его словам, "глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий заявил о планах вывезти миллион тонн зерна морским путем.

Федоров подчеркивает, что аграриев принуждают к сотрудничеству. Он напомнил, что зерно у украинских фермеров скупают по ценам втрое ниже рыночных или просто конфисковывают.

"Главное, что "забыли" сказать оккупанты: почему так спешат объявить о вывозе зерна, которое еще даже не выросло. Может, боятся не дожить до нового урожая", – прокомментировал Федоров.

13 марта он сообщал, что оккупанты доложили Кремлю о начале посевной на оккупированных территориях юга Украины. Федоров заявил, что это неправда – обрабатывается лишь 20% сельскохозяйственных земель.