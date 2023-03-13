Оккупанты доложили Кремлю о начале посевной на захваченных территориях Украины. Мэр Мелитополя назвал это неправдой

"Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий ездил в Москву, где докладывал о начале посевной. Федоров отметил, что часть полей перерыта окопами и заминирована. Кроме того, многие аграрии выехали из оккупации, а их техника похищена.
Оставшиеся фермеры не сеют, потому что не имеют ресурсов, сказал Федоров. Всю прошлогоднюю продукцию у них либо отобрали, либо выкупили по цене вдвое или втрое ниже себестоимости через специально созданное предприятие "Государственный зерновой оператор", объяснил он. По его словам, зерно россияне покупали максимум по $50 за тонну, при том, что просто вырастить его стоит дороже.
Федоров заявил, что фактически использовано не более 20% посевных площадей. Фермеры не планируют ничего засевать, потому что не понимают, что будет дальше с продукцией и зачем вкладывать в нее средства, сказал он. При этом, по словам Федорова, аграриев угрозами заставляют выводить технику на поля, обещая "компенсации".
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.