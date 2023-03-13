Оккупанты доложили Кремлю о начале посевной на захваченных территориях Украины. Мэр Мелитополя назвал это неправдой

"Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий ездил в Москву, где докладывал о начале посевной. Федоров отметил, что часть полей перерыта окопами и заминирована. Кроме того, многие аграрии выехали из оккупации, а их техника похищена.

Оставшиеся фермеры не сеют, потому что не имеют ресурсов, сказал Федоров. Всю прошлогоднюю продукцию у них либо отобрали, либо выкупили по цене вдвое или втрое ниже себестоимости через специально созданное предприятие "Государственный зерновой оператор", объяснил он. По его словам, зерно россияне покупали максимум по $50 за тонну, при том, что просто вырастить его стоит дороже.

Федоров заявил, что фактически использовано не более 20% посевных площадей. Фермеры не планируют ничего засевать, потому что не понимают, что будет дальше с продукцией и зачем вкладывать в нее средства, сказал он. При этом, по словам Федорова, аграриев угрозами заставляют выводить технику на поля, обещая "компенсации".