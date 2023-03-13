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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты доложили Кремлю о начале посевной на захваченных территориях Украины. Мэр Мелитополя назвал это неправдой

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На оккупированных территориях Украины обрабатывается лишь 20% посевных площадей, сообщил Федоров
На оккупированных территориях Украины обрабатывается лишь 20% посевных площадей, сообщил Федоров
Фото: EPA

На оккупированных территориях на юге Украины россияне заявляют об успешном начале посевной, но это не соответствует действительности. Об этом заявил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире национального телемарафона 13 марта, видео он опубликовал в Telegram.

"Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий ездил в Москву, где докладывал о начале посевной. Федоров отметил, что часть полей перерыта окопами и заминирована. Кроме того, многие аграрии выехали из оккупации, а их техника похищена.

Оставшиеся фермеры не сеют, потому что не имеют ресурсов, сказал Федоров. Всю прошлогоднюю продукцию у них либо отобрали, либо выкупили по цене вдвое или втрое ниже себестоимости через специально созданное предприятие "Государственный зерновой оператор", объяснил он. По его словам, зерно россияне покупали максимум по $50 за тонну, при том, что просто вырастить его стоит дороже.

Федоров заявил, что фактически использовано не более 20% посевных площадей. Фермеры не планируют ничего засевать, потому что не понимают, что будет дальше с продукцией и зачем вкладывать в нее средства, сказал он. При этом, по словам Федорова, аграриев угрозами заставляют выводить технику на поля, обещая "компенсации".

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: сельское хозяйство, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, война России против Украины, фермеры, российские оккупанты, Иван Федоров
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