Россияне в Бердянске готовятся "отжимать" квартиры украинцев под видом "плановых осмотров" – Федоров

По его словам, российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилого фонда" в городе. Как говорит Федоров, эти осмотры позволят:
"Как на самом деле рашисты обходятся с жилым фондом, лучше всего видно в Мариуполе. А "заботу" о жителях уже почувствовали все жители оккупированных [территорий]", – добавил мэр.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.