Россияне в Бердянске готовятся "отжимать" квартиры украинцев под видом "плановых осмотров" – Федоров

По его словам, российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилого фонда" в городе. Как говорит Федоров, эти осмотры позволят:

выявить квартиры, владельцы которых выехали, и заселить в них оккупантов или коллаборантов, как это происходит в Мелитополе;

рапортовать о найденных "схронах", организованных самим же захватчиками;

терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с силами сопротивления.

"Как на самом деле рашисты обходятся с жилым фондом, лучше всего видно в Мариуполе. А "заботу" о жителях уже почувствовали все жители оккупированных [территорий]", – добавил мэр.