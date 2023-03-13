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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне в Бердянске готовятся "отжимать" квартиры украинцев под видом "плановых осмотров" – Федоров

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Российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилого фонда" в Мелитополе
Российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилого фонда" в Мелитополе
Фото: depositphotos.com

В Бердянске Запорожской области российские захватчики собираются отнимать квартиры у горожан, как это уже происходит в Мелитополе. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил 13 марта в Telegram.

По его словам, российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилого фонда" в городе. Как говорит Федоров, эти осмотры позволят:

  • выявить квартиры, владельцы которых выехали, и заселить в них оккупантов или коллаборантов, как это происходит в Мелитополе;
  • рапортовать о найденных "схронах", организованных самим же захватчиками;
  • терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с силами сопротивления.

"Как на самом деле рашисты обходятся с жилым фондом, лучше всего видно в Мариуполе. А "заботу" о жителях уже почувствовали все жители оккупированных [территорий]", – добавил мэр.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, терроризм, война, Мелитополь, нападение, Бердянск, война России против Украины, Иван Федоров, россияне
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