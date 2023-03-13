В Днепропетровской области стартовало разминирование полей – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"Сегодня в области стартовало разминирование полей. Чтобы посевная была безопасной, – написал руководитель ОВА. – Саперы работали в Криворожском районе – начали с Зеленодольской общины. Одно из полей полностью зачистили. Взрывоопасные предметы обезвредили".
По словам Лысака, пиротехники обследуют территорию также дронами.
"Завтра разминирование продолжится на других территориях, засеянных боеприпасами после вражеских обстрелов. Чтобы аграрии работали без риска, а весенние работы в полях прошли вовремя", – отметил глава Днепропетровской ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
На разминирование Украины, около 30% территории которой загрязнено взрывоопасными предметами, нужно около 10 лет, однако сроки могут быть больше, указали в ГСЧС 7 марта.