В Днепропетровской области стартовало разминирование полей – ОВА

Саперы 13 марта разминировали поля в Криворожском районе, отметили в Днепропетровской ОВА Фото: Сергій Лисак / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Сегодня в области стартовало разминирование полей. Чтобы посевная была безопасной, – написал руководитель ОВА. – Саперы работали в Криворожском районе – начали с Зеленодольской общины. Одно из полей полностью зачистили. Взрывоопасные предметы обезвредили".

По словам Лысака, пиротехники обследуют территорию также дронами.

"Завтра разминирование продолжится на других территориях, засеянных боеприпасами после вражеских обстрелов. Чтобы аграрии работали без риска, а весенние работы в полях прошли вовремя", – отметил глава Днепропетровской ОВА.

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.