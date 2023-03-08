ГОРДОН
 
 
МИР

Канада выделила более $2 млн на разминирование территории Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разминирование территории Украины может продлиться 70 лет, отмечали в правительстве
Разминирование территории Украины может продлиться 70 лет, отмечали в правительстве
Фото: EPA (иллюстративное)

Канада в тесной координации с ЕС объявила о выделении дополнительных 3 млн канадских долларов (около $2,19 млн по курсу центробанка) на разминирование территории Украины

Об этом 7 марта сообщается на сайте правительства Канады.

"Это финансирование поддержит важные усилия по восстановлению и реконструкции в Украине и дополнит более 32 млн канадских долларов (около $23,4 млн), которые Канада уже предоставила для поддержки противоминной деятельности в стране", – сказано в сообщении.

В рамках помощи Украина получит инструменты, необходимые для преодоления последствий войны, которую в феврале 2022 года начала Россия.

Кроме того, правительство Канады передаст семь электрических трансформаторов для восстановления энергосистемы Украины.

О новой многогранной поддержке Украины, которая поможет удовлетворить ее критические потребности в энергии и безопасности, объявили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел Мелани Жоли.

Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году выделила более 5 млрд канадских долларов (около $3,65 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны.

Контекст:

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: Россия, Украина, Канада, правительство, война России против Украины, разминирование, Джастин Трюдо, безопасность, финансирование, премьер-министр, энергосистема, Мелани Жоли, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
Галина ГРИШИНА
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
Галина ГРИШИНА
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Галина ГРИШИНА
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Галина ГРИШИНА
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
Галина ГРИШИНА
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
Галина ГРИШИНА
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза? G
Алеся БАЦМАН
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
Галина ГРИШИНА
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Галина ГРИШИНА
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Галина ГРИШИНА
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
Галина ГРИШИНА
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
"Шкала от тюльпана до Iphone". Сопонару накануне 8 марта опубликовала пост о подарках
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (101748)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (36747)
3
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (29988)
4
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (26412)
5
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (24316) G
6
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (22146)
7
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (19647)
8
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер" (17900)
 
 
 
 