Канада выделила более $2 млн на разминирование территории Украины

Разминирование территории Украины может продлиться 70 лет, отмечали в правительстве Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 7 марта сообщается на сайте правительства Канады.

"Это финансирование поддержит важные усилия по восстановлению и реконструкции в Украине и дополнит более 32 млн канадских долларов (около $23,4 млн), которые Канада уже предоставила для поддержки противоминной деятельности в стране", – сказано в сообщении.

В рамках помощи Украина получит инструменты, необходимые для преодоления последствий войны, которую в феврале 2022 года начала Россия.

Кроме того, правительство Канады передаст семь электрических трансформаторов для восстановления энергосистемы Украины.

О новой многогранной поддержке Украины, которая поможет удовлетворить ее критические потребности в энергии и безопасности, объявили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел Мелани Жоли.

Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году выделила более 5 млрд канадских долларов (около $3,65 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны.