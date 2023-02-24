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Канада выделила Украине новый пакет помощи более чем на 32 млн канадских долларов

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С февраля 2022 года Канада выделила Украине поддержку на сумму более 5 млрд канадских долларов
С февраля 2022 года Канада выделила Украине поддержку на сумму более 5 млрд канадских долларов
Фото: depositphotos.com

Канада объявила 24 февраля о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн канадских долларов ($23 млн). Заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

Помощь Канады включает в себя:

  • 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) на разминирование;
  • более 13 млн канадских долларов ($9,5 млн) на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;
  • более 12 млн канадских долларов ($8,8 млн) на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Кроме того, Канада присоединилась к консультативной группе по жестоким преступлениям в Украине наряду с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. Группа была создана в мае 2022 года для координации усилий по привлечению к ответственности россиян за военные преступления.

Контекст:

С февраля 2022 года Канада выделила Украине поддержку на сумму более 5 млрд канадских долларов ($3,66 млрд), говорится на сайте правительства. Из них более 2,6 млрд канадских долларов ($1,9 млрд) в виде финансовой помощи, более 1,2 млрд канадских долларов ($880 млн) – в виде военной помощи, 320 млн канадских долларов ($234 млн) – в виде гуманитарной помощи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, помощь, финансовая помощь, финансы, разминирование
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