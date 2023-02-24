Канада выделила Украине новый пакет помощи более чем на 32 млн канадских долларов

Помощь Канады включает в себя:
Кроме того, Канада присоединилась к консультативной группе по жестоким преступлениям в Украине наряду с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. Группа была создана в мае 2022 года для координации усилий по привлечению к ответственности россиян за военные преступления.
С февраля 2022 года Канада выделила Украине поддержку на сумму более 5 млрд канадских долларов ($3,66 млрд), говорится на сайте правительства. Из них более 2,6 млрд канадских долларов ($1,9 млрд) в виде финансовой помощи, более 1,2 млрд канадских долларов ($880 млн) – в виде военной помощи, 320 млн канадских долларов ($234 млн) – в виде гуманитарной помощи.