Канада выделила Украине новый пакет помощи более чем на 32 млн канадских долларов

С февраля 2022 года Канада выделила Украине поддержку на сумму более 5 млрд канадских долларов Фото: depositphotos.com

Помощь Канады включает в себя:

7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) на разминирование;

более 13 млн канадских долларов ($9,5 млн) на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;

более 12 млн канадских долларов ($8,8 млн) на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Кроме того, Канада присоединилась к консультативной группе по жестоким преступлениям в Украине наряду с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. Группа была создана в мае 2022 года для координации усилий по привлечению к ответственности россиян за военные преступления.